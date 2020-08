Spari contro il circolo Arci di Shangai a Livorno. Indaga la polizia

Spari contro la sede del circolo Arci Fratelli Gigli di Shangai a Livorno. I proiettili dopo aver attraversato la saracinesca e la vetrata posta al di dietro della stessa, hanno terminato la loro corsa sulla specchiera del locale. Gli spari sarebbero statoiesplosi ntorno alle 5 di mattina di domenica 2 agosto. A renderlo noto poche ore dopo è stato Marco Solimano, il presidente provinciale dell'Arci di Livorno che ha anhe postato alcune foto su facebook.

Sul posto è intervenuta la polizia cha sta indagando sulla vicenda.

Zannotti, segretario generale Cgil provincia di Livorno: "Atto intimidatorio"

La Cgil provincia di Livorno esprime massima solidarietà al circolo Arci di Shangai, nelle ultime ore vittima di un inaccettabile atto intimidatorio. A indagare sulle motivazioni e sui responsabili di questo folle gesto saranno come sempre le autorità preposte. Lo sconcerto per quanto avvenuto è grande, siamo vicini al presidente di Arci Livorno Marco Solimano e a tutto il personale dell'associazione. Un atto vigliacco e ingiustificabile, nei confronti di chi ogni giorno svolge con professionalità e passione un lavoro molto importante in favore della comunità.





