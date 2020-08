Lo hanno spinto a terra e gli hanno portato via la catenina che aveva al collo. Il fatto è avvenuto in centro a Firenze in via Ghibellina nella notte del 2 agosto e si è concluso con l'arresto di un 21enne e un 22enne, rispettivamente di origini gambiane e senegalesi.

I due sono stati arrestati a Santa Maria Novella verso le 5. La polizia li ha rintracciati dopo la descrizione della vittima. Il 21enne, tra l'altro, aveva addosso la catenina rubata.