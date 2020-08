SuperEnalotto, a Pisa vinti 18mila euro con il 5

Toscana ancora a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 1 agosto a Pisa è stato centrato un "5" da 18.469,61 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il Caffè Siena di via di Banchi 8. Il Jackpot, intanto, continua a salire e per il concorso di martedì mette in palio 21,6 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana, fa sapere Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.