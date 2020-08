VinciAmo d’estate chiude con Racconti su Leonardo

VinciAmo d’estate arriva al gran finale. Mercoledì 5 agosto alla casa natale di Leonardo ad Anchiano ci sarà uno spettacolo dedicato al grande Genio.

Racconti su Leonardo è la nuova produzione della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, che racconta l’infanzia vera o presunta di Leonardo, la nostalgia dei luoghi e dei paesaggi vinciani, le sue stranezze, il miracolo della neve della Madonna di Montevettolini.

Sarà il suo aiutante Giacomo Caprotti detto il Salai, interpretato da Tommaso Taddei, a narrare le vicede legate alla Gioconda e le sue interpretazioni nell’arco dei secoli.

Vania Pucci ricorderà il “Miracolo della Madonna della neve”, che cade proprio il 5 agosto, che si celebra in vari luoghi italiani, fra cui la chiesa di Montevettolini, visibile anche dalla casa di Leonardo.

Il celebre disegno del Paesaggio con fiume riprende proprio la scena delle celebrazioni del “Dì de santa Maria della Neve” del 1473. Oggi l’opera è esposta agli Uffizi.

Lo storico e filosofo Alfonso Maurizio Iacono parlerà di Leonardo e il non finito, di come Giorgio Vasari lo considerasse un inconcludente perché preferiva l'elaborazione all'esecuzione. “Oggi – afferma Iacono- Leonardo è tanto osannato, ma cosa ci farebbe nel nostro mondo attuale un uomo come lui, un incompleto, incapace di specializzarsi o di finire un'opera o di renderla pratica e fruibile?”.

VinciAmo d’estate si inserisce nel ricco programma di iniziative estive promosse dal Comune di Vinci.

Lo spettacolo inizierà alle 22.00 e sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, 335 5945440 www.giallomare.it, e mail info@giallomare.it; Comune di Vinci ufficio turistico 0571/933285.

Per tenersi aggiornati sugli eventi si può seguire la pagina Facebook di Giallo Mare Minimal Teatro @giallo.teatro.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro