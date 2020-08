Alla Casa del Popolo di Santa Maria l'assemblea di Sinistra Civica Ecologista dell’Empolese Valdesa

Si terrà domani sera, mercoledì 05/08/2020 dalle ore 21.30, nel giardino interno della Casa del Popolo – Circolo Arci di Santa Maria di Empoli, in via Livornese 48, l’assemblea del Comitato di zona di Sinistra Civica Ecologista, la lista in coalizione con il centro-sinistra che sosterrà il candidato Presidente Eugenio Giani alle elezioni regionali toscane, pur presentando un programma autonomo.

Il comitato è formato da cittadini provenienti da tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa, molti dei quali alle scorse elezioni amministrative sono stati attivisti di liste civiche e di sinistra, sostenendo sia candidati sindaci autonomi che in coalizione con il centrosinistra.

L’obiettivo principale della riunione sarà quello di definire le quattro candidature (due uomini e due donne) per il collegio dell’Empolese Valdelsa; attualmente sono state avanzate alcune proposte di persone di elevato livello (come già successo nel collegio di Pisa), che saranno quindi selezionate al fine di garantire competenza, passione politica, e rappresentanza territoriale.

Noi di Sinistra Civica Ecologista abbiamo una duplice missione: quella di allontanare il rischio di Governo della Regione Toscana dalla Destra fascio-leghista, e quella di spostare l’azione di Governo e l’agenda politica verso tematiche legate alla Giustizia Sociale, allo Sviluppo Ecologicamente Sostenibile, e alla rilevanza dei territori (specie quelli più periferici) nei meccanismi decisionali.

Invitiamo i cittadini dell’empolese valdelsa a partecipare. L’ingresso è libero, previa adesione al comitato e nel rispetto delle disposizioni per contenimento del covid19.

Per chi invece volesse maggiori informazioni, potrà seguirci o contattarci sulla pagina facebook di Sinistra Civica Ecologista https://www.facebook.com/SinistraCivicaEcologistaEmpoleseValdelsa