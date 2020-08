Picchiato e vessato per 10 anni, finisce l'incubo di un anziano a Vinci

Per 10 anni un badante picchiava e insultava un anziano novantenne nel territorio di Vinci: solo da pochi giorni è stato emesso un provvedimento di allontanamento e un divieto di avvicinamento alla casa dell'uomo, emesso dal tribunale di Firenze. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Tutto sarebbe partito da una lettera anonima inviata ai carabinieri della stazione di Vinci, dove si descriveva per filo e per segno delle situazioni di violenza, urla, offese. L'anziano è affetto da grave invalidità ma le cure somministrate sono intermittenti, talvolta assenti. Solo al mattino il badante, che svolgeva un altro lavoro, lasciava stare l'uomo. Però lo metteva davanti alla tv a un volume altissimo. La casa è blindata, da mesi l'uomo non usciva di casa. L'assistenza prestata era tutt'altro che puntuale e accurata. Al suo posto insulti e maltrattamenti. Gli accertamenti dei militari ora riguarderanno quanti sapevano senza aver detto niente, dato che la situazione sembrava essere nota a molti e da molto tempo.