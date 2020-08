Biblioteca Perodi, gli orari d'agosto a Cerreto Guidi

La Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi sarà chiusa al pubblico dal 9 al 23 agosto.

La sua riapertura è quindi prevista per lunedì 24 agosto. Per chi volesse richiedere libri, audio libri e DVD si consiglia di prenotarli in anticipo. Chi volesse prorogare il prestito, è invitato a mettersi in contatto con la Biblioteca prima della chiusura.

Fino al prossimo 12 settembre, fatto salvo naturalmente il periodo di chiusura, la Biblioteca “Emma Perodi”, sarà aperta, tutti i giorni da lunedì a sabato: 9,00-13,00.

Si conferma, infine, l’ottima accoglienza ricevuta da “La Biblioteca a casa tua”, il servizio di prestito bibliotecario a domicilio, partito l’8 giugno scorso. Riservato a tutti coloro che sono iscritti ad una qualsiasi Biblioteca della rete Rea.NET, residenti nel Comune di Cerreto Guidi, il servizio ha ricevuto in queste settimane riscontri molto positivi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa