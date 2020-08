Ha prima distrutto gli arredi della cella, poi ha tentato il suicidio. Un 37enne di origini algerine, detenuto in carcere a Lucca, è adesso in ospedale per ricevere le cure del caso.

Domenica 2 agosto, mentre era in isolamento, ha rotto gli arredi della cella e inveito con violenza contro l'agente. Il giorno dopo si è cosparso il corpo di escrementi e ha provato a impiccarsi. La polizia penitenziaria lo ha salvato e portato in ospedale.