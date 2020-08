A Pisa, i carabinieri hanno tratto in arresto una 50enne ed un 23enne, per evasione. Più nel dettaglio, i carabinieri, in due distinte operazioni di servizio, hanno sorpreso i due, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari per fatti pregressi, fuori dalle rispettive abitazioni. Arrestati e sottoposti nuovamente ai domiciliari, saranno giudicati stamani con rito direttissimo.