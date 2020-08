Farmanet, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune nel Cda

Nomina del Sindaco per i tre rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione di Farma.net spa, la società che ha in gestione le otto farmacie comunali di Scandicci con una partecipazione dell’Amministrazione comunale pari al 51%. Nuovo Presidente di Farma.net è Marco Lenzi, mentre Consiglieri d’amministrazione sono Ottavia Meazzini e Massimo Monducci; per la parte privata sono stati nominati Antonino Rivara (Amministratore delegato) e Monica Sarti. Durante la presentazione del nuovo Cda il Sindaco ha ringraziato il Consiglio uscente per i risultati di esercizio realizzati. L’assemblea dei soci di Farmanet Spa nella precedente seduta aveva invece riconfermato il Collegio sindacale della società, con Michele Marallo Presidente, mentre Sindaci effettivi sono Valentina Pino e Maurizio Bregante.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa