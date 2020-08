Forzano l'auto di due bagnanti fiorentini e trovano le chiavi di casa: appartamento svaligiato

Hanno forzato l'auto di alcuni bagnanti che erano andati in spiaggia, all'interno hanno trovato delle chiavi di casa. Attraverso il libretto di circolazione sono così risaliti all'indirizzo e sono partiti alla volta di Firenze, dove poi, hanno svaligiato l'appartamento. Le vittime del furto sono una coppia di fiorentini in vacanza sulla costa Toscana. I ladri hanno portato via gioielli e orologi per alcune decine di migliaia di euro di valore. Indaga la polizia.