Fossi annuncia: "Nuovo casello a Campi Bisenzio"

Con una nota pubblicata sui social, il sindaco di Campi Bisenzio annuncia che Campi Bisenzio avrà un nuovo casello autostradale.

Si legge nella nota del Sindaco: "Al lavoro con la Regione per la nuova uscita autostradale a Campi: una necessità non più rinviabile. Un'opera decisiva per la viabilità cittadina: gli accessi autostradali alleggeriranno il traffico, sopratutto quello pesante che rovina le nostre strade. Un'infrastruttura da tempo necessaria su cui, in accordo con la Regione, incontreremo Autostrade entro fine mese".