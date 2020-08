Il 'grazie' del Rotaract al comitato Croce Rossa di Ponte a Egola

La Croce Rossa Italiana - comitato di Ponte a Egola vuole ringraziare il Rotaract San Miniato per la donazione degli scorsi giorni. Con il presidente uscente Rotaract Alessandro Maffei durante la cerimonia del passaggio di consegna con Gianmarco Baldi sono stati consegnati 700 euro al comitato della Valdegola per ringraziare i volontari dell'impegno durante il periodo di emergenza coronavirus. Questi soldi serviranno a potenziare i Dpi dei volontari oltre a fornire nuovo materiale sanitario. La donazione è stata ricevuta dal presidente Cri Paolo Michele e dal suo vice Andrea Carucci. Alla cerimonia erano presenti anche la presidente del locale Rotary Cluv Clara Del Terra, il presidente della Fondazione Stella Maris Giuliano Maffei (ente che gestisce sul territorio il centro diurno Casa Verde) e Nara Barro in rappresentanza della Caritas di San Romano.