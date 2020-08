Il programma settimanale della Nuova Arena Pacini

Nella suggestiva cornice di Parco Corsini, nel pieno centro storico di Fucecchio, proseguono gli appuntamenti, tra cinema e teatro di prosa, alla Nuova Arena Pacini. sotto le stelle, un progetto del Comune di Fucecchio e il Teatrino dei Fondi.

Cinema e teatro sotto le stelle. aperto cinque giorni la settimana, dal giovedì alla domenica e tutti i martedì, fino a settembre è un luogo di socialità capace di offrire, in tutta sicurezza, alla comunità un ricchissimo ventaglio di proposte. Parco Corsini, con la sua storia e le sue bellezze, conferma la sua vocazione ad accogliere l'arte e la cultura tornando a essere uno dei riferimenti del panorama estivo non solo per Fucecchio, ma anche per tutti gli abitanti del Cuoio e dell'Empolese.

Sabto 8 agosto alle 21:30 è un appuntamento di teatro di prosa con Decamerone - Inganni, Amori e Italiche Virtù, con la regia di Enrico Falaschi, liberamente tratto da Decamerone di Giovanni Boccaccio, con Claudio Benvenuti, Alberto Ierardi, Marta Paganelli, Marco Sacchetti, Giorgio Vierda.

Il Decamerone è in assoluto il capolavoro di Giovanni Boccaccio, autore certaldese che è stato il principale narratore della letteratura volgare delle Origini e uno dei principali scrittori in prosa di tutta la nostra tradizione.

L’influenza della sua opera sulla prosa narrativa italiana è stata grandissima e l’aggettivo “boccaccesco” è diventato sinonimo di provocatorio e dissacrante, forse al di là delle intenzioni dell’autore, come nel caso delle trasposizioni cinematografiche Boccaccio ’70, diretto a più mani da De Sica, Monicelli, Fellini e Visconti, oppure Decameron di Pier Paolo Pasolini.

Lo spettacolo Decamerone – Inganni, Amori e italiche Virtù è un percorso in cui trovano spazio il gusto per la beffa dal sapore tipicamente toscano, l'ingegno, la fortuna, l'eros e la dissacrazione del potere, attraverso un scelta di alcune novelle più divertenti, create dall'autore certaldese nelle quali, tuttavia, è possibile trovare un forte rimando all'Italia di oggi. Questo Decamerone è uno specchio deformante, nel quale, ridendo dei nostri antenati del XIV secolo, è possibile scorgere anche qualcosa di noi stessi.

Giovedì 6 agosto alle 21:30 , la serata è dedicata al cinema per le famiglie, con il live action Il Re Leone, il ritorno al cinema di una delle storie più amate di sempre. Venerdì agosto alle 21:30 Gli anni più belli, con la regia di Gabriele Muccino, la storia di quattro amici raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, domenica 9 agosto alle 21:30 , Judy, Rupert Goold. Un film con Renée Zellweger, film che ha vinto un premio agli Oscar e ai Golden Globes, La storia degli ultimi concerti della cantante e attrice Judy Garland a Londra

PROGRAMMA

CINEMA

Giovedì 6 agosto ore 21:30

IL RE LEONE

Venerdì 7 agosto ore 21:30

GLI ANNI PIÙ BELLI

Domenica 9 agosto ore 21:30

JUDY

TEATRO

sabato 8 agosto ore 21:30

DECAMERONE. INGANNI, AMORI E ITALICHE VIRTÙ

Fonte: Il Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa