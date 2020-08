Il sindaco premia i 31 atleti diversamente abili dell'associazione Zenith Livorno

Un premio speciale per gli atleti nuotatori della Zenith Livorno, sarà consegnato domani, mercoledì 5 agosto dal sindaco Luca Salvetti. La cerimonia si terrà presso il Parco del Mulino (via Voltolino Fontani 1) e saranno presenti, oltre al Primo Cittadino, il presidente dell'associazione Zenith Livorno Luciano Simoni, la vice presidente della Fondazione Livorno Cinzia Pagni, il delegato provinciale del Coni Gianni Giannone, la presidente di Cesvot Livorno Fiorella Cateni e la presidente dell'Associazionismo Alessandra Mini.

31 gli atleti che riceveranno il premio dal Sindaco.

L'associazione Zenith Livorno è nata nel 2001, dall'idea di un gruppo di genitori, con l'intento di far praticare il nuoto ad atleti diversamente abili.

L'associazione negli anni è cresciuta e gli atleti si sono distinti in gare nazionali ed internazionali raggiungendo risultati importanti. Alcuni di loro, dal 2003 ad oggi, hanno raggiunto le vette più alte del podio del Campionato del Mondo, del Campionato Europeo e del Campionato Italiano.

Da 2 anni una parte di atleti pratica pallanuoto presso la piscina comunale Camalich. Gli allenamenti, interrotti a causa dell'emergenza covid, sono ripresi in mare presso i Tre Ponti. Il corso, che si tiene il martedì, mercoledì e giovedì, proseguirà fino a metà agosto ed è stato denominato “Corso Tre Ponti”. I pallanuotisti della Zenith, allenati da Andrea Benassi, hanno partecipato a numerosi tornei, compreso il torneo di pallanuoto “Triglie in fuga” organizzato in mare a Livorno.

Ogni anno la stagione sportiva terminava con i giochi Nazionali Special Olympics di Varese, che quest'anno, a causa del covid, sono stati sospesi e sostituiti con gli Smart Games, prove individuali di ogni disciplina sportiva, studiate appositamente per essere svolte nelle proprie abitazioni. L'apertura e la chiusura dei giochi sono state trasmesse in diretta Facebook.

