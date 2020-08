In consegna i tesserini venatori per la stagione 2020/2021 a Pistoia

Per la stagione venatoria 2020/2021, la consegna dei tesserini è prevista allo sportello Caccia situato nei locali del ''Melos'' in via dei Macelli 11.

L’accesso allo sportello è regolato da un sistema di prenotazione che si propone di offrire al cittadino le migliori condizioni di sicurezza in una fase nella quale rimangono attive le misure di cautela stabilite dalle vigenti norme di contenimento del contagio da Covid-19.

I tesserini possono essere ritirati direttamente dal cacciatore o da un suo delegato (munito di delega). E' necessario presentare il porto d’armi del cacciatore, il tesserino “giallo” (allegato al porto d’armi), la ricevuta dei versamenti effettuati per le tasse governative per il porto d’armi, la tassa regionale per la licenza di caccia, la quota di iscrizione all'Ambito territoriale di caccia prescelto.

Per prenotare l’accesso allo sportello è necessario collegarsi al sito https://www.timify.com/it-it/ profile/appuntamenti.annona/? v=4

Lo sportello Caccia rimarrà aperto fino al 4 settembre nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17.30 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30.

Per contatti telefonici chiamare nei giorni di apertura il numero 0573 371913.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa