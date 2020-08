Incidente a Nespolo: un 62enne in ospedale

I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti per un incidente stradale in località Nespolo, all'incrocio tra Via Toscana e Via degli Oleandri. Arrivato sul posto il personale ha messo in sicurezza le vetture, di cui una alimentata a GPL. Sul posto anche il personale sanitario del 118 intervenuto con 2 ambulanze, che ha prestato soccorso ai feriti. Un 62enne sarebbe stato portato in codice giallo all'ospedale di Pistoia. Sul posto anche carabinieri e municipale.