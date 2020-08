InfoPoint Alia, nuovo orario per Lastra a Signa

A partire dal mese di agosto l’InfoPoint Alia del Comune di Lastra a Signa, sito presso l’ex ufficio anagrafe con accesso da via Dante Alighieri, riprenderà l'apertura al pubblico con le modalità antecedenti il lockdown e cioè il 1° giovedì del mese dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00 con accesso su prenotazione ai numeri 800888333 da rete fissa, 199105105 da rete mobile, 05711969333 da rete fissa e mobile.

Si ricorda che presso l'InfoPoint Alia è possibile richiedere informazioni sul servizio di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade, sulle modalità di raccolta differenziata, richiedere la consegna dei bidoncini e dei sacchetti celesti per la raccolta differenziata e prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti.

La consegna dei sacchi celesti per la raccolta del multimateriale presso lo Sportello Amico di Via Cadorna, invece, sarà garantita regolarmente per tutto il mese di agosto senza appuntamento nei seguenti orari : lunedì dalle 15:00 alle 18:00 e venerdì dalle 09:00 alle 12:00.

La consegna delle attrezzature e il conferimento dei rifiuti presso l’Ecocentro Alia di Montelupo F.no., invece, sarà accessibile su prenotazione, nei seguenti orari: Lunedì 7:30-13:30, Martedì 13:00 - 19:00 e mercoledì 7:30-13:00 .

L’Ecocentro Alia di Scandicci, invece, sarà aperto secondo le modalità post covid: ogni lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30, sempre su prenotazione.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa