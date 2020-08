Italia Viva avrebbe "un colpo da 90" per la lista dell'Empolese Valdelsa

Sono ore decisive quelle che sta vivendo la sezione dell’Empolese Valdelsa di Italia Viva.

Il partito guidato da Matteo Renzi sta sondando il terreno per presentare i suoi candidati alle imminenti regionali di settembre e per la Toscana l’Empolese Valdelsa si prepara a mettere in campo candidati di spessore e di primo piano.

Secondo alcune voci interna al partito potrebbe arrivare dal mondo dell’imprenditoria locale un nome che ha già deciso di scendere in campo e per il quale si attende solo l’ufficialità. Un colpo da 90.

Queste le parole dei due Coordinatori Territoriali Marianna Pistolesi e Simone Scardigli: "Stiamo lavorando con i vari Comitati Comunali ed i loro relativi coordinatori per presentare la migliore lista possibile fatta di persone della società civile, impreditori, professionisti, studenti, in modo tale che ogni sensibilità della nostra zona venga ben rappresentata”.

Fonte: Italia Viva Empolese Valdelsa