La pianista Giulia Toniolo si esibisce a Villa Rospigliosi

Dopo i ripetuti successi dei concerti finora eseguiti nello splendido scenario di Villa Rospigliosi di Lamporecchio, che hanno avvinto e convinto il pubblico presente, giovedì 6 agosto, sempre alle ore 21.30, si esibirà, in un’altra prestigiosa serata, la giovane pianista Giulia Toniolo, già affermata a livello internazionale e vincitrice di numerosi concorsi pianistici. Ci farà godere di un programma veramente brillante e accattivante per il pubblico presente.

Giulia Toniolo è nata nel 1996 e ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni con M. De Facci sotto la guida della quale ha condotto tutto l’iter di studi diplomandosi da privatista a 16 anni presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria con votazione 10/10. Parallelamente agli studi musicali ha frequentato il liceo classico. Attualmente Giulia frequenta il terzo anno dell’Accademia di Musica di Pinerolo nella classe dei maestri E. Stellini, P. De Maria, R. Castro, F. Gamba e A. Lucchesini. Giulia ha partecipato ad alcuni concorsi a categorie nazionali e internazionali conquistando oltre 40 primi premi e primi premi assoluti nei principali concorsi a categorie in Italia tra cui “Moncalieri International Piano Competition”, “Premio Crescendo” di Firenze, “Andrea Baldi” di Bologna, “G. Rospigliosi” di Lamporecchio, “J. S. Bach” di Sestri Levante, “Città di Piove di Sacco”, "Città di Gorizia”,“Città murata” di Cittadella. Nel 2016 è risultata tra i vincitori al XXIV Festival Chopin di Sochaczev in Polonia suonando presso il museo Chopin a Zelazova Wola e presso il Palazzo Szustra a Varsavia. Nel 2018 è stata tra i finalisti del “Premio Schumann” di Lamporecchio. Nel 2019 ha vinto il II premio al “6th International Béla Bartòk Piano Competition” di Graz (Austria).

Ha tenuto recital solistici presso numerose sale in Italia tra cui il teatro “E. Duse” di Asolo, Palazzo dei Capitani di Malcesine, il teatro delle Muse di Pineta di Laives, l’auditorium dell’Accademia Musicale di Savona, la Sala Marizza di Fogliano Redipuglia, Palazzo Cavagnis e Palazzo Albrizzi a Venezia, il teatro Eden e il museo Santa Caterina di Treviso, il Teatro Comunale di Pistoia, l’auditorium comunale di Belluno. Nel 2017 ha tenuto recital nell’ambito del Monferrato Classic Festival. È stata inoltre tra i protagonisti delle ultime tre edizioni nel Festival delle Nazioni a Roma suonando presso il teatro di Marcello e il chiostro di Campitelli.

Nel 2017 ha suonato come solista con l’orchestra “Ferruccio Benvenuto Busoni” di Empoli il concerto K246 di W.A. Mozart, nel 2018 con l’orchestra “JOL” di León (Spagna) il concerto n°2 di F. Liszt e nel 2019 con l’orchestra “Concentus Musicus Patavinum” di Padova il concerto op.15 di L.van Beethoven.

Parallelamente allo studio solistico svolge attività cameristica in duo studiando nell’ambito dei corsi di perfezionamento tenuti dalla prof.ssa F. Repini presso la Fondazione “Luigi Bon” di Tavagnacco (UD). Si è esibita più volte in recital in duo violino e pianoforte.

Nel corso degli anni Giulia ha completato la propria formazione partecipando come allieva effettiva a masterclass di pianoforte tenute dai pianisti R. Risaliti, G. Nuti, E. Pace, B. Lupo, M. Chernyavska e A. Taverna. Nel 2018 è stata selezionata e ha preso parte al Venice Music Master con il Maestro P. De Maria suonando presso le Sale Apollinee del Gran teatro La Fenice. Nel 2019 ha preso parte al Masterclass della Summer Academy con il Maestro A. Delle Vigne presso il Mozarteum di Salisburgo in qualità di premiata del concorso “Maria Giubilei” di Sansepolcro.

Gli appuntamenti concertistici del Festival musicale “E Lucevan le stelle…” organizzati dall’Associazione Rospigliosi, tutti da non perdere, con altri compositori ed esecutori, di rilievo nazionale ed internazionale, proseguiranno fino al 9 settembre. Per prenotazioni e informazioni tel 335/5439579 – 347/1305764 oppure www.acmrospigliosi.it