Montespertoli Musica, altri tre appuntamenti per agosto

Montespertoli Musica non si ferma e mette in cartellone ad agosto altri tre appuntamenti d’eccezione. Si parte con la musica dal sud Italia a Lucignano il 6 agosto con la band Bassamusica del fisarmonicista Pasquale Rimolo e la meravigliosa voce di Arianna Romanella. Durante la serata avremo la fortuna di conoscere l’estroso ed eccentrico Giambaccio, pittore di fama internazionale. Le degustazioni saranno a cura dell’azienda agricola La Ripa Verde.

Si continua con il Grand Kabaret Toscano il 13 agosto al Circolo Ricreativo dell’Anselmo per una serata all’insegna della cultura popolare. Il mitico Marco Natalucci, la straordinaria Patrizia Corti e il grande Alessandro Calonaci porteranno in scena i classici del teatro comico toscano. Degustazioni a cura di Podere dell’Anselmo.

La festa di chiusura sarà il 20 agosto al Circolo Il Ponte di Fornacette dove andrà in scena il Gran Finale del Gran Kabaret con la musica dei FRATELLI MARELLI e gli attori Marco Natalucci, Gaia Nanni, Roberto Caccavo, Rosanna Gentili, Vincenzo Infantino e la regia in diretta di Gianfranco Pedullà. Degustazioni a cura di Fattoria di Trecento.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria con un messaggio al 329 3260183 o una email a pubblico@tparte.it

Programma

6 Agosto 2020

Lucignano - via Lucignano alto - ore 21:30

BASSAMUSICA - Case di calce -

Incontro con l’arte di GIAMBACCIO

Per chi ci è nato e per chi ha imparato ad amarlo il Sud è uno stato d'animo, una ruvida energia che si propaga veloce, tocca l'anima e affiora sulla pelle. Tradizione e presente, energia e danza, si incontrano nel repertorio proposto da Bassamusica. Un viaggio dal Salento alla Calabria, attraverso il Gargano, la Campania e la Lucania. Lo spettacolo composto da ninne nanne, serenate d'amore, pizziche pizziche, stornelli e tarentelle, mantiene forte la sua matrice tradizionale, rievocando scene di vita quotidiana, lavoro, protesta, amore e festa.

Bassamusica è la voce, la chitarra e le percussioni di Arianna Romanella e la fisarmonica di Pasquale Rimolo.

Per la rassegna “due chiacchiere con l’artista” avremo ospite il pittore Giambattista Giannangeli

** Dalle 20 degustazioni vino e stuzzichini a cura di azienda agricola “ La Ripa Verde “

13 Agosto 2020

Anselmo - Circolo Ricreativo - ore 21:30

- GRAN KABARET TOSCANO - intermezzo -

con i grandi attori Marco Natalucci, Patrizia Corti e Alessandro Calonaci

gran finale con Dante AliVieri

Il terzo appuntamento con Gran Kabaret è dedicato alla cultura popolare toscana attraverso tre ospiti d’eccezione: il mitico Marco Natalucci, la straordinaria Patrizia Corti e il grande Alessandro Calonaci famoso interprete dei “Maledetti Toscani”.

** Dalle 20 degustazioni vino e stuzzichini a cura di Podere dell’Anselmo e circolo ricreativo dell’ Anselmo

20 Agosto 2020

Fornacette - Circolo Il Ponte - ore 21:30

- GRAN KABARET - Gran Finale -

La musica dei FRATELLI MARELLI con gli attori Marco Natalucci, Gaia Nanni, Roberto Caccavo, Rosanna Gentili, Vincenzo Infantino, la regia in diretta di Gianfranco Pedullà

gran finale con Dante AliVieri

testi da Marco Vicari, Marco Cappuccini, Andrea Cincinelli

Il quarto appuntamento con Gran Kabaret avrà come ospiti la famosa band Italiana di Rock’n’Swing Fratelli Marelli. Sarà una serata speciale dove il regista Gianfranco Pedullà dirigerà in diretta lo spettacolo.

** Dalle 20 degustazioni vino e stuzzichini a cura di Fattoria di Trecento e Circolo “Il Ponte” Fornacette

** La degustazione avrà un costo fisso di 5 euro