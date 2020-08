Muore in ufficio, programmati i funerali di Franca Marrucci

Si terranno domani, mercoledì 5 agosto, alle 10 nella chiesa di San Domenico a San Miniato, i funerali di Franca Marrucci, impiegata 57enne di San Miniato morta inaspettatamente e improvvisamente ieri sera mentre lavorava in un'agenzia di San Miniato Basso al servizio degli enti locali. I soccorsi giunti sul posto e le manovre di rianimazione non sono purtroppo valsi. La salma fu subito riconsegnata alla famiglia per decisione del magistrato di turno nella serata di ieri.