Nuova sala lettura alle Oblate da 64 posti

Sono in corso lavori di riqualificazione alla Biblioteca delle Oblate per la realizzazione di una nuova sala lettura con 64 posti a sedere. Riguardano la cosiddetta Sala delle Capriate al secondo piano del Museo di Paleontologia. A questa si aggiungono altri spazi oggetto dell’intervento, da destinare a servizi, per una superficie complessiva recuperata pari a 336 metri quadri. Ha visitato i cantieri questa mattina l’assessora ai Lavori Pubblici. Il termine dei lavori è previsto per il mese di ottobre, per un investimento complessivo di 750 mila euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa