Nuovi posti letto negli ospedali, Montemagni (Lega): "Risposta tardiva da Rossi"

"A poco più di un mese dalle elezioni regionali- afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-l'uscente Presidente Rossi si ricorda delle varie e gravi lacune nella Sanità toscana, dando vita ad un vero e proprio tour per inaugurare nuovi posti letto nei nosocomi, sparsi un po' ovunque. Si resuscitano improvvisamente vecchie strutture sanitarie aumentando come d'incanto il numero di posti a disposizione, a Pistoia, Massa, Carrara e Lucca; una serie di tagli del nastro, che immaginiamo continuerà, da fare quasi invidia al campione delle inaugurazioni, Eugenio Giani, candidato Presidente del Centrosinistra. Qualcuno potrà dire 'meglio tardi che mai', ma vogliamo comunque sottolineare la chiara impronta elettoralistica di queste iniziative che, lo ribadiamo, sono tutte stranamente concentrate a ridosso della tornata elettorale. Forse Rossi vuole lasciare un buon ricordo della sua infausta pluriennale presidenza, ma i toscani non sono persone distratte o smemorate e sanno benissimo i danni fatti alla Sanità regionale da parte del Pd e affini. Insomma tutto quello che Rossi sta facendo frettolosamente in pochi giorni, è solo un modo per cercare di nascondere, malamente, le troppe magagne di un settore tanto importante, quanto colpevolmente tralasciato da Saccardi e soci."

Fonte: Ufficio Stampa