Capitale italiana della cultura 2022, tre candidate dalla Toscana

Sono uscite le ventotto candidature per il ruolo di capitale della cultura italiana del 2022. In mezzo al lotto di nomi fanno capolino tre città toscane: i due capoluoghi di provincia Arezzo e Pisa, più Volterra, comune in provincia di Pisa.

Lo rende noto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che ha trasmesso al presidente della Conferenza Unificata l'elenco delle città che hanno perfezionato la candidatura. Entro il 12 ottobre la commissione di valutazione definirà la short list delle 10 finaliste. Entro il 12 novembre 2020 si completerà la proceduta.

In Toscana c'è già stata una capitale della cultura, più di una volta: nel 2015 Siena assieme a altre quattro città italiane e nel 2017 Pistoia.

Ecco l'elenco delle 28 città in corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2022:

1. Ancona 2. Arezzo 3. Arpino (Frosinone) 4. Bari 5. Carbonia (Sud Sardegna) 6. Castellammare di Stabia (Napoli) 7. Cerveteri (Roma) 8. Fano (Pesaro Urbino) 9. Isernia 10. L'Aquila 11. Modica (Ragusa) 12. Molfetta (Bari) 13. Padula (Salerno) 14. Palma di Montechiaro (Agrigento) 15. Pieve di Soligo (Treviso) 16. Pisa 17. Procida (Napoli) 18. San Severo (Foggia) 19. Scicli (Ragusa) 20. Taranto 21. Trani (Bat) 22. Trapani 23. Tropea (Vibo Valentia) 24. Venosa (Potenza) 25. Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) 26. Verona 27. Vigevano (Pavia) 28. Volterra (Pisa)