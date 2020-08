Prefetto Lega in visita a forze dell'ordine e vigili del fuoco

Il prefetto di Firenze Laura Lega si è recata oggi, nell’imminenza della Festività di Ferragosto, a visitare le sale operative della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

È stata l’occasione per incontrare personalmente le donne e gli uomini che prestano la propria opera, giorno e notte, con grande professionalità e spirito di servizio. A questo personale di tutte le forze il prefetto ha voluto esprimere vicinanza e gratitudine anche a nome dell’intera comunità e rivolgere un sentimento di particolare apprezzamento per l’impegno, l’abnegazione e anche il sacrificio personale con cui è stata affrontata l’emergenza dovuta al Covid-19. Domani il prefetto si recherà a salutare e ringraziare anche il personale della sala operativa del Servizio Emergenza 118, che in questi difficili mesi si è trovato in prima linea dimostrando la massima competenza.

Ad accogliere il prefetto erano presenti, nelle rispettive sedi, il questore Filippo Santarelli, il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Petti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Fabrizio Nieddu, il vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

Fonte: Ufficio Stampa