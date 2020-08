Quartetto Euphoria al 'Festival Amedeo Bassi – La voce'

Quattro musiciste giocano con gli stereotipi del concerto classico, trasformando ed amplificando comicamente le dinamiche (e le nevrosi) di qualsiasi ensemble cameristico…

E’ il Quartetto Euphoria a inaugurare venerdì 7 agosto (ore 21,30) in piazza Machiavelli a Montespertoli l’edizione 2020 del festival “Amedeo Bassi – La voce”, rassegna nel ricordo del grande tenore montespertolese.

Cosa ci si può aspettare da un quartetto d’archi? L’esecuzione appassionata di un programma classico? O magari il confronto con il grande repertorio, tra evoluzioni narrative e virtuosismi? Di solito è ciò che accade. Di solito…

Qui è la fantasia a regnare in libertà, e grande e inaspettata va a braccetto con il rigore.

Composto da Suvi Valjus e Marna Fumarola ai violini, Hildehard Kuen alla viola e Michela Munari al violoncello, il Quartetto Euphoria si esibisce in una cornice che solo inizialmente è quella seriosa dei concerti classici.

Il quartetto si trasforma sotto i vostri occhi: gli archetti diventano oggetti di scena e gli strumenti rivelano possibilità di utilizzo impensate.

Organizzato dal Comune di Montespertoli e dal Teatro popolare d’arte per la direzione artistica di Francesco Giorgi, il festival “Amedeo Bassi – La voce” continua a Montespertoli fino al 10 agosto: il programma propone un viaggio tra i secoli, dalle villanelle e le cantate del cinquecento e del seicento napoletano passando per le preziose operine buffe del settecento approdando alle famose arie d’opera dell’ottocento.

Biglietti 10/5 euro, prevendite su www.ticketone.it e, dalle ore 17, presso la biblioteca comunale 'Ernesto Balducci', in via Sidney Sonnino 1 (Montespertoli). Sono previste riduzioni per i residenti e i turisti presenti nelle strutture ricettive del Comune di Montespertoli, over 65, under 14, titolari di Carta Giovani e tessera universitaria della Regione Toscana, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute (occorre opportuna documentazione, il biglietto omaggio è riservato all’accompagnatore).

Fonte: Ufficio Stampa