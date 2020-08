Giovane picchiato in spiaggia a Castiglione denuncia gli aggressori

Mamady Daback Mankara, aggredito in spiaggia a Castiglione della Pescaia per motivi razziali lo scorso 1 agosto, ha denunciato i suoi aggressori (Qui la notizia). La denuncia è stata depositata stamani, 4 agosto, in Procura a Grosseto.

Il ragazzo di origine senegalese, insieme al suo legale, Michele Ugolini, che collabora anche con il centro di Montorgiali, è andato in procura.

"Abbiamo incontrato anche i due ragazzi senegalesi che hanno assistito a tutta la vicenda - ha detto il legale - Hanno visto cosa è accaduto e potranno testimoniare. I carabinieri hanno tutti gli atti di questa vicenda che va assolutamente chiarita. L'atto formale è stato depositato, adesso vedremo come procederanno le indagini che speriamo siano veloci".

Secondo la testimonianza di Mamady Mankara, i due uomini gli avrebbero anche detto "vai via negro, qui non puoi stare" e gli avrebbero rivolto altre offese, anche queste gravissime, alle quali il ragazzo non ha comunque risposto.

Insieme a lui un altro uomo che ha rincarato la dose di insulti e offese. Mamady è andato al pronto soccorso del Misericordia per farsi medicare: il suo referto è di sette giorni di prognosi.