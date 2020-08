Ruba al supermercato, arrestato due volte in un mese

Un taccheggiatore seriale è finito in manette a Firenze dopo aver rubato accessori di elettronica per 200 euro in un supermercato di via del Gignoro.

L'uomo, 55enne originario della Giordania, è stato bloccato dagli addetti alla sorveglianza che poi hanno avvisato la polizia. Così ieri è stato arrestato con l'accusa di furto, ma l'uomo era finito in manette per lo stesso reato anche un mese fa, il 4 luglio scorso, per aver rubato abiti in un negozio di abbigliamento del capoluogo toscano.