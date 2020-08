Ruba monopattino a La Spezia, arrestato a Viareggio

Ha rubato un monopattino elettrico a La Spezia ma è stato arrestato per furto aggravato a Viareggio questa notte. Un 35enne di origini croate ma residente a Torino aveva preso a noleggio il mezzo a due ruote per visitare la città ligure. Solo che se n'è impossessato, andando via in auto. Il monopattino è dotato di Gps quindi quando la società ha visto il tragitto ha pensato bene di allertare i carabinieri. Il 35enne è stato raggiunto in Versilia e nell'auto è stato trovato il monopattino, poi restituita al proprietario.