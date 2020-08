Scadenza documenti, informazioni da Pontedera

Ci sono novità anche a Pontedera sui documenti di riconoscimento validi fino al 31 agosto 2020.

Proroga della scadenza dei documenti di identità: si informa che sono validi fino al 31 agosto 2020 tutti i documenti d’identità già scaduti o quelli in scadenza dal 17 marzo in poi. Infatti il Decreto Legge del 17/3/2020 n. 18 (art.104) ha prorogato fino al 31 agosto la validità di tutti i documenti d’identità già scaduti o quelli in scadenza dal 17 marzo in poi.

Si intendono documenti d’identità:

☑ la carta d’identità,

☑ il passaporto,

☑ la patente di guida,

☑ la patente nautica,

☑ il porto d’armi, ecc.

La proroga dei documenti non vale però per l’espatrio, in questo caso la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Fonte: Ufficio Stampa