La stazione di San Romano cambia volto: il progetto di riqualificazione

La stazione di San Romano, fondamentale crocevia di trasporti pubblici per i comuni di Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, presto cambierà volto. L’amministrazione infatti ha gettato le basi della futura riqualificazione della zona sanromanese, che modificherà il suo aspetto anche con l’acquisizione da parte del Comune di una parte in più, ovvero quella esterna alla ferrovia. Quest’ultima, l’area ex scalo merci avrà un costo per l’amministrazione, secondo un primo sopralluogo e l’approvazione il 28 luglio in Consiglio Comunale a Montopoli del preliminare di vendita, di 135mila euro.

Un intervento sul territorio che va avanti dalla campagna elettorale e che sta diventando realtà durante la legislatura in corso, come ha spiegato il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi: “Acquisiremo circa 4mila 500 metri quadri di terreno da Ferrovie dello Stato a 30 euro al metro quadro e vi realizzeremo un parcheggio, un terminal dei pullman, una viabilità e un’illuminazione migliori, riqualificando così tutta la zona della stazione di San Romano. Abbiamo anche intenzione – ha continuato il sindaco - di trasferire un presidio di vigili urbani nei pressi della stazione, per contribuire a rendere il quartiere più sicuro, più pulito e accogliente per chi arriva a trovarci tramite la ferrovia a Montopoli”. Un progetto che nella riqualificazione guarda anche al commercio: “Un luogo più bello, più pulito e più accogliente è anche più appetibile per chi vuole inserirsi nel territorio con un’attività commerciale”.

L’altro punto fondamentale del futuro, ancora da definire, quartiere di San Romano è la rete di trasporti: “Ci sarà una mobilità tra ferrovia, bicicletta e pullman in sinergia che potrà rendere fruibile il territorio per coloro che arrivano, in maniera più semplice rispetto a ora”. Come ha proseguito Capecchi sarà possibile, secondo questi primi piani, avere un servizio di pullman che tocchi tutte le frazioni del Comune di Montopoli, ritornando alla stazione in coincidenza agli orari dei treni. Il punto di incontro sarà proprio al nuovo terminal degli autobus, altro passo del progetto. Inoltre gli spazi assumeranno una forma "più bella, accogliente e sicura", grazie alla volontà di pedonalizzare la piazza di fronte alla stazione.

Il compromesso tra Comune di Montopoli e Ferrovie dello Stato, approvato il 28 luglio “sarà stipulato a breve”. È stato inoltre fatto “un sopralluogo congiunto tra tecnici del Comune e Ferrovie, per capire effettivamente i metri quadri dell’area da acquistare”. In seguito, “saranno cedute le aree e saremo in grado di presentare il progetto definitivo a tutti i cittadini, perché ognuno possa fare le proprie osservazioni, capire di cosa si tratta, la portata e l’importanza del progetto” ha concluso il sindaco Capecchi.

Margherita Cecchin