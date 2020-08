Taglio alberi a Empoli, esposto di Baldi (M5S): "Mai chiesto parere della Soprintendenza negli ultimi 5 anni"

Si arriva alle vie legali nella vicenda del taglio degli alberi a Empoli. Quest'oggi è stato presentato un esposto in procura a firma della consigliera del M5S Anna Baldi. La vicenda riguarda marginalmente i tigli di viale IV Novembre, ma prende ispirazione da un fatto accaduto in commissione ambiente. Secondo quanto affermato da Baldi, il nulla osta della soprintendenza che non era stato chiesto per il taglio dei tigli (cosa che ha fermato la procedura), non sarebbe mai stato richiesto negli ultimi 5 anni (2015-2020). Nel mirino di Baldi il taglio di 49 alberi di piazza Oreste Ristori Perizia avrebbe avuto solo la perizia dell'agronomo e la determina per l'approvazione. Sarebbe stato accertato da un accesso agli atti della stessa consigliera. Secondo quanto affermato in un video pubblicato su Facebook da Baldi, il nulla osta alla soprintendenza dei beni culturali era necessario per alberi di almeno 70 anni di età. Non essendoci prova documentale dell'impianto dei pini, Baldi afferma di essere in possesso di cartoline e foto di collezioni private che indicano piazza Ristori negli anni '20 del '900, con quegli stessi alberi. Sarà la magistratura a indagare sul fatto.