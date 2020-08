Torna Giacomo Gozzini a San Miniato: sarà coordinatore Confcommercio per il centro storico

L'impegno di Confcommercio Provincia di Pisa per San Miniato si rinforza e si rinnova con l'incarico affidato a Giacomo Gozzini, nominato nuovo coordinatore del Centro Storico di San Miniato. “Una figura che possiede una profonda conoscenza del territorio” commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Gozzini è stato assessore alle Attività produttive e al Turismo del Comune di San Miniato per dieci anni e ha tutte le carte in regola per lavorare fianco a fianco con gli imprenditori che rappresentiamo in un centro storico ricco di attività di assoluta qualità”.

“Ringrazio Confcommercio per la fiducia che mi ha accordato e che cercherò di ripagare con il massimo impegno possibile” dice Gozzini. “Dopo anni di lavoro sul territorio di San Miniato credo di aver maturato la giusta esperienza e di possedere quello che serve per svolgere un buon lavoro, nell'esclusivo interesse dei commercianti e imprenditori del territorio, mettendomi a completa disposizione”.

Arriva dal presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori l'augurio a Gozzini per il nuovo incarico. “Sono sicuro che saprà svolgere benissimo questo compito, e insieme lavoreremo per la crescita e la promozione del territorio e per implementare il buon lavoro svolto in questi anni, sul quale però non possiamo adagiarci. L'ingresso in squadra di Gozzini è un grande valore aggiunto per affrontare e raccogliere le sfide del futuro”.

Un importante segnale in questo senso arriva dall'incontro tra Confcommercio Provincia di Pisa e i vertici della Fondazione San Miniato Promozione. “Facciamo i complimenti al presidente Marzio Gabbanini e al vicepresidente Domenico Barsotti per il nuovo incarico” commenta Mori. “Con loro abbiamo avuto un confronto positivo e costruttivo, che riteniamo fondamentale per programmare l'attività su San Miniato, e siamo sicuri che il percorso di condivisione con l'associazione di categoria sia la strada giusta per ascoltare e rispondere nel migliore dei modi alle esigenze di un tessuto imprenditoriale dinamico e propositivo, e per innalzare ulteriormente il livello qualitativo dell'offerta turistica di San Miniato”.

Fonte: Confcommercio Pisa