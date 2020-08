Ugolina Bottai, 100 anni di vita livornese

È Ugolina Bottai la nuova centenaria livornese. Festeggerà il prestigioso traguardo domani, martedì 4 agosto.

Ugolina Bottai, nata a Castagneto Carducci, da giovane lavorava come assistente nelle Colonie di Tirrenia. A Tirrenia conobbe il marito Elio Soldati, un giovane livornese da poco sopravvissuto all’affondamento della Corazzata Roma, nel settembre del ‘43.

Nel dopoguerra Elio fu assunto dal Comune di Livorno come dattilografo, e Ugolina smise di lavorare per dedicarsi alla famiglia. È sempre stata una donna molto dinamica, e tutt’ora i parenti (in particolare il nipote Daniele che la segue) la definiscono “superattiva”. Ugolina abita infatti da sola nella sua casa di viale Carducci, è molto lucida e continua a dedicarsi con passione alle sue attività preferite. In particolare, le piace cucinare. È vedova da trent’anni, e il suo unico rimpianto è di non aver potuto vivere più a lungo con il marito.

Ugolina festeggerà spegnendo le candeline della torta preparata dai familiari. Il sindaco Luca Salvetti le farà recapitare una rosa, con gli auguri di buon compleanno a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa