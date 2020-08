Ultimo addio a Rolando Fontanelli, la famiglia ringrazia: "Avete reso viva la sua presenza"

Oggi, martedì 4 agosto, Empoli ha dato l'ultimo saluto a Rolando Fontanelli, scomparso ieri a novantasei anni. Con lui se ne va davvero un pezzo di storia di questa città e la città ha mostrato gratitudine. In tantissimi in queste ore stanno commentando e esprimendo vicinanza alla famiglia attraverso i social network, e in tantissimi hanno partecipato alla cerimonia laica per ricordarlo: parenti e amici, ma anche istituzioni, associazioni e i tanti che hanno incrociato i racconti del partigiano empolese. Per questo proprio la famiglia Fontanelli ha voluto ringraziare con un messaggio tutti coloro che hanno partecipato: "La Famiglia Fontanelli commossa ringrazia i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni e gli amici per la cerimonia di addio con la quale hanno voluto salutare Rolando; le bellissime e toccanti parole con cui tutti lo hanno ricordato, hanno reso veramente viva la sua presenza."