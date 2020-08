La Biblioteca che piace a me, consigliate i libri da acquistare a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli, in collaborazione con la Biblioteca Comunale E. Balducci, promuove la campagna di acquisto libri invitando gli utenti e i cittadini a indicare i volumi che vorrebbero trovare sugli scaffali della Biblioteca.

Come si partecipa?

- Compilando il form al link: https://rebrand.ly/LibriBiblioteca

- In presenza, venendoci a trovare in Biblioteca

Cosa si può richiedere?

- Libri di narrativa e saggistica divulgativa per bambini, ragazzi e adulti

- Libri usciti negli ultimi due anni (2019-2020)

- DVD

Le proposte saranno valutate dallo Staff della Biblioteca che deciderà se acquistare il titolo e darà una risposta all’utente entro inizio settembre. Se la segnalazione sarà accolta, l’utente sarà il primo a prendere in prestito ciò che ci ha suggerito.

Ricordiamo che la Biblioteca E. Balducci sarà chiusa al pubblico nel periodo estivo da martedì 8 agosto a sabato 29 agosto. Martedì 1 settembre la Biblioteca (sezione bambini e ragazzi) riaprirà al pubblico nella sede temporanea del Centro per la Cultura della Vite e del Vino ‘I Lecci’ con orario 15-19 (lun-ven) e 10-12 (sab).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa