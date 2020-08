Questa sera, intorno alle 19, i vigili del fuoco di Saline di Volterra e l'elicottero del Reparto Volo di Arezzo sono intervenuti per il recupero di due escursionisti in difficoltà presso la Riserva Monterufoli in località Libiano, nel comune di Pomarance. I due ragazzi sono stati recuperati con l'elicottero e sono apparsi da subito in buone condizioni.