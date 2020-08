Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di adeguamento e messa in sicurezza è prevista la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Montelupo in direzione Mare dalle ore 08.00 del 11/08/2020 alle ore 13.00 del 11/08/2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze