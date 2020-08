Fontanelli, Progetto Montespertoli: "Ancora fuori uso, ma il Pd boccia la nostra mozione"

Torna in consiglio la questione dei fontanelli di acqua pubblica nelle frazioni di San Quirico, Martignana e Montagnana. Nei giorni scorsi il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini aveva fatto il punto della situazione: "I problemi - spiegò il sindaco con un post su facebook - sono relativi ad una specie di "contenzioso" nato alla scadenza del contratto tra il Comune e l'azienda che li ha installati e che svolgeva la manutenzione. In questi mesi abbiamo studiato la questione e abbiamo trovato una soluzione al problema: stasera in Consiglio Comunale stanzieremo più risorse per il nuovo contratto dei tre fontanelli e nei prossimi giorni approveremo il progetto di gestione. Abbiamo anche deciso di cambiare le modalità con cui gestiremo le tessere per prendere l'acqua e che vi comunicheremo nelle prossime settimane. Vi chiedo ancora un po' di pazienza per la riapertura perché dobbiamo sistemare le pratiche per il nuovo affidamento. So che si tratta di un disservizio e mi scuso a nome dell'Amministrazione per il disagio che questa situazione crea a tanti cittadini. È una questione che ci sta molto a cuore e che proveremo a velocizzare il più possibile". Nel consiglio comunale di quella sera erano state poi aumentate le risorse da destinare ai fontanelli.



Progetto Montespertoli, però, denuncia a distanza di qualche giorno che in consiglio comunale "è stata bocciata una mozione per invitare la giunta ed il sindaco ad attivarsi per accelerare il ripristino dei fontanelli per l'erogazione di acqua ormai non funzionanti da mesi". L'atto faceva seguito ad una interpellanza sullo stesso tema discussa nel Consiglio di giugno. "I contratti di manutenzione sono scaduti nel 2019 e solo dopo il nostro ulteriore intervento sulla questione - commentano i Consiglieri di Progetto Montespertoli - la giunta ha stanziato delle somme aggiuntive in assestamento di bilancio e ci ha comunicato che procederà a bandire una nuova gara per la manutenzione dei fontanelli. Evidentemente le interlocuzioni con l'azienda che aveva la gestione negli scorsi anni,e che perduravano da mesi, non sono andate a buon fine".

"Inspiegabile la giustificazione del voto contrario del gruppo di maggioranza - proseguono i Consiglieri - perché, al di là dello stanziamento di ulteriori fondi, sarebbe stato necessario fare fronte comune in Consiglio per riuscire a ripristinare il servizio quanto prima. Certo è che, per contratti di manutenzione in scadenza nel 2019, l'amministrazione si è mossa con estremo ritardo finendo per privare la cittadinanza di un sevizio essenziale come quello della reperibilità gratuita di acqua potabile".





