Il concerto dei Guns N’ Roses originariamente previsto a FIRENZE ROCKS (Visarno Arena) il 12 giugno 2020 è cancellato. Per motivi indipendenti dalla nostra volontà’, non è stato possibile riprogrammare la data. Tutte le informazioni relative ai rimborsi saranno comunicate entro il 10 settembre, in attesa di indicazioni più precise dal governo sull’applicazione della legge 77 del 17 luglio 2020.