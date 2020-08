Iscrizione Serie C Robur Siena, il sindaco: "Notizie preoccupanti, situazione intollerabile"

“Sto seguendo con attenzione istituzionale l'evolversi della trattativa per il futuro della Robur Siena tra la famiglia Durio e il gruppo Berkeley Capital interessato a rilevare le quote societarie di maggioranza. Voglio augurarmi – ha detto il sindaco Luigi De Mossi - per la tutela dei dipendenti della società bianconera e della legittima passione sportiva dei tifosi che le notizie preoccupanti che sto ricevendo in questi minuti siano prive di fondamento. E' singolare che si parli di mancanza di tempi per effettuare un'operazione bancaria finalizzata all'iscrizione al campionato quando già a febbraio le problematiche si erano manifestate nella loro complessità. Ci sono ancora poche ore di margine affinché la situazione possa risolversi positivamente tutelando la passione di una città e di migliaia di appassionati della Robur oltre a salvaguardare i lavoratori della società, i tesserati, i fornitori e le famiglie dei giovani giocatori”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa