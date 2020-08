Litiga con il vicino di casa e lo minaccia con arco e frecce, denunciato

È stato denunciato dai carabinieri di San Giovanni Valdarno per il reato di minaccia aggravata, il disoccupato italiano con precedenti penali che nella tarda serata di ieri ha minacciato di morte il vicino di casa utilizzando un arco e delle frecce.

L’uomo infatti, al culmine di un litigio avvenuto per banali motivi con il vicino di casa, ha fatto ritorno nella propria abitazione ed ha raccolto uno dei sei archi di cui era in possesso e tre frecce per poi tornare all’esterno e puntare l’arma contro il vicino di casa minacciandolo di morte.

La vittima, intimorita, ha quindi chiesto il soccorso dei militari dell’Arma che intervenuti sul posto, hanno proceduto al sequestro degli archi e delle frecce in possesso del malvivente per poi deferirlo all’autorità giudiziaria per minaccia aggravata.