Maleodoranze a Treggiaia, stalla vicino alle abitazioni: cittadini attendono risposte

"A Treggiaia c’è un problema e l’Amministrazione comunale ne deve prendere atto. Il diritto alla salute e alla salubrità dell’aria dei cittadini non possono essere calpestati in nome di non si sa bene quali logiche”. A sostenerlo Matteo Bagnoli capogruppo in Consiglio comunale a Pontedera di Fratelli d’Italia dopo aver incontrato i cittadini della frazione nella serata di ieri. “La situazione – spiega Bagnoli – soprattutto nel periodo estivo diventa insopportabile per i cittadini che non possono nemmeno uscire all’aperto a causa delle maleodoranze. Al sindaco Franconi e all’assessore Belli chiediamo, è mai possibile che nel 2020 una stalla possa coesistere a poche centinaia di metri dalle abitazioni? Quale può diventare nel tempo il valore di queste abitazioni? Sono queste le domande che gli abitanti di Treggiaia si pongono da tempo e a cui ad oggi non sono state date risposte. Noi saremo al loro fianco per questa che è una battaglia di civiltà”.

Fonte: Ufficio Stampa