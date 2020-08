Minaccia col coltello poliziotto in casa per la perquisizione, denunciato

Con un coltello dalla lama di 30 cm ha minacciato uno dei poliziotti che stavano perquisendo la sua casa in cerca di droga. Per questo un 58enne tunisino è stato denunciato dalla polizia di Firenze con le accuse di violenza, minacce a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'episodio è avvenuto in via Rocca Tedalda, nella zona nord di Firenze. Pare che la perquisizione sia stata avviata dopo che l'uomo aveva accolto in casa un cliente per la cessione di una dose di eroina.