Minibasket gialloblu si prepara alla ripartenza

Dopo la prima squadra, anche il vivaio targato Abc Castelfiorentino inizia il conto alla rovescia. Martedì 1° settembre la data prevista per il ritorno al PalaBetti dei gruppi più grandi.

Ricevuto il protocollo della Fip (aggiornato al 3 agosto), che indica le linee guida per la ripresa dell’attività delle società non professionistiche, ecco dunque lo staff che si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2020/2021, pur tra i tanti interrogativi ancora in cerca di risposta ai piani alti delle istituzioni.

Per quanto riguarda il settore giovanile, confermatissimo Alessandro Mostardi in qualità di responsabile tecnico, che intraprenderà dunque la seconda stagione della sua seconda avventura castellana con un incarico tanto importante quanto delicato, e che guiderà anche i gruppi Under 15, Under 14 e Under 13. L’Under 18 sarà invece affidata all’esperienza di Fulvio Cantini, mentre saranno ancora Nicol Banchelli e Fabrizio Iserani a guidare l’Under 16 femminile. A questo staff si affiancheranno, in qualità di assistenti, tre giovani allenatori castellani pronti a proseguire il loro percorso di crescita, ovvero Dario Chiarugi, Pietro Cantini e Alberto Ciampolini, e un pilastro dello staff gialloblu come Franco Cioni.

“Siamo pronti a ripartire con grandissimo entusiasmo – commenta Alessandro Mostardi – per riprendere il lavoro che siamo stati costretti ad interrompere a causa dell’emergenza sanitaria. A livello personale ringrazio la società per la fiducia, ed ho accettato con grande piacere le sfide che mi ha proposto con la volontà di proseguire un percorso di crescita sia personale che di squadra. I due gruppi Under 14 continueranno a lavorare insieme per confermare i grandi progressi della scorsa stagione, gli Under 13 si affacceranno con grandi aspettative al loro primo campionato giovanile, mentre gli Under 15 per me rappresenteranno una bella novità, con cinque prospetti pronti a respirare l’aria della prima squadra. A livello di staff dovremo continuare a lavorare in sintonia, a partire dalla prima squadra fino ad arrivare al minibasket, per portare avanti il buon lavoro fatto fino ad oggi, e sono certo che le motivazioni non mancheranno”.

Una conferma anche alla guida del Minibasket: sarà ancora Emanuela Lora, infatti, il responsabile tecnico gialloblu, ed anche per lei si tratterà della seconda stagione in un ruolo così importante. Ma non solo: Emanuela, infatti, guiderà anche i gruppi Pulcini, Scoiattoli e Aquilotti, in cui sarà affiancata da Nicol Banchelli, mentre Antonio Ticciati proseguirà il suo percorso con il gruppo 2009/2010 nel delicato anno di passaggio dal minibasket al settore giovanile. Infine, una squadra tanto compatta quanto affiatata quella del travolgente team che gestirà il microbasket: Pietro Cantini, Dario Chiarugi, Alberto Ciampolini, Alessio Cicilano e Alessio Caggiano.

“Esattamente come tutti i bambini e lo staff – spiega Emanuela – sono pronta a riprendere il percorso che l’emergenza ha bruscamente interrotto con lo stesso entusiasmo con il quale avevo intrapreso la scorsa stagione. Ci sono grande fermento e tanta voglia di ritrovarsi di nuovo tutti insieme per condividere quei momenti intensi e divertenti che il nostro sport sa regalarci. Anche quest’anno, Covid permettendo, abbiamo in programma tanti appuntamenti, sia in casa che fuori regione, e sono felice ed orgogliosa di poter continuare a lavorare con uno staff così competente ed una società sempre presente, a partire dai piccoli fino ad arrivare ai più grandi. Non vediamo l’ora di ripartire”.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa