Nuovo mezzo per la Misericordia di San Miniato, importante per i servizi antincendio

Sabato 25 luglio è stato inaugurato un nuovo mezzo per l'Area Emergenze del gruppo Protezione civile della Misericordia di San Miniato che si affianca a quello inaugurato lo scorso anno a completamento del progetto finanziato dalla Fondazione CRSM e dal Credit Agricole Cariparma.

I due mezzi attrezzati in modo diverso possono essere usati sia per l'antincendio boschivo che per l'assistenza alla popolazione. In caso di calamità, come prevede ad esempio il piano Comunale di Protezione Civile, saranno di supporto a una squadra capace di intervenire con efficacia nei punti particolarmente sensibili del nostro territorio e anche a livello regionale e nazionale.

A livello regionale, all'interno dell'Associazione CVT, il mezzo appena inaugurato fornirà anche un supporto strategico ai logisti e direttori delle operazioni di Regione Toscana, chiamati ad intervenire nei grandi incendi boschivi, sostenendone, per altro, le loro decisioni prese sul campo, grazie alla lettura delle strumentazioni tecnologiche installate a bordo.

A riprova di quanto sopra la sera stessa del 25 luglio, poco dopo l'inaugurazione, tale mezzo è stato fatto intervenire su un incendio di vaste proporzioni che si è sviluppato nella zona di Orbetello.

La realizzazione di questo progetto ci rende orgogliosi perché sarà di grande aiuto alla popolazione sanminiatese ,e non solo. Tutto questo ci fa apprezzare l'appoggio e la condivisione dati dalla Fondazione CRSM e dal Credit Agricole Cariparma.

Rinnoviamo così il nostro pubblico ringraziamento a chi ha finanziato con grande sensibilità e competenza questo importante progetto, in particolare il Presidente della Fondazione CRSM Comm. Antonio Guicciardini Salini e il Responsabile Direzione Regionale Toscana di Credit Agricole Cariparma Dott. Massimo Cerbai.

Fonte: Misericordia di San Miniato