Opere pubbliche Cerreto, gli aggiornamenti per il post-covid

Si è tenuta nei giorni scorsi la seduta del Consiglio comunale di Cerreto Guidi per un aggiornamento delle opere in corso. E’stato osservato un minuto di silenzio in ricordo della giovane Elena Pieragnoli, tragicamente scomparsa a Bassa.

Il sindaco Simona Rossetti ha ricordato nelle sue comunicazioni iniziali, le attività svolte in queste settimane con i centri estivi, ringraziando tutti i soggetti coinvolti nel servizio. Ribadito, inoltre, l’impegno profuso nell’organizzazione di eventi estivi nonostante le difficoltà del momento.

Un riferimento è poi andato alla manifestazione unitaria prevista per il 76°anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio che il prossimo 23 agosto si terrà presso il Giardino della Meditazione, a Stabbia.

Nella seduta che ha tra l’altro approvato lo statuto dell’Associazione Città dei Presepi e il nuovo testo di convenzione del regolamento del Sistema museale MUDEV, è stato dato un aggiornamento dei lavori in corso su tutti i plessi scolastici per la riapertura a settembre.

Tra i momenti salienti della seduta, il primo aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e all’elenco annuale dei lavori 2020.

In particolare l’aggiornamento include la realizzazione del campo sussidiario in località Gavonchi; l’efficientamento energetico della scuola dell’Infanzia di Lazzeretto e della Scuola Media di Cerreto Guidi; la sistemazione delle aree esterne degli edifici scolastici; la ciclopista dell’Arno; la riqualificazione del centro storico di Cerreto Guidi- Bando spazi urbani 2020; la realizzazione di un nuovo tratto dell’illuminazione pubblica; la realizzazione e manutenzione straordinaria dei marciapiedi e i lavori per le strutture scolastiche per emergenza Covid 19.

“Il programma delle opere pubbliche è corposo- dichiara il Sindaco- l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi lo sta portando avanti, nonostante le oggettive difficoltà di un periodo particolare, con l’intento di rispettarlo per contribuire al miglioramento e allo sviluppo del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa