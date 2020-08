Parco fluviale, trenta sanzioni in una settimana a Lucca

Proseguono le attività di controllo degli agenti della Polizia Municipale di Lucca dopo l'introduzione dei divieti di accesso per le autovetture in molti tratti dei percorsi lungo fiume. Nella settimana compresa fra il 27 luglio ed il 2 agosto sono state elevate complessivamente 30 sanzioni di cui 22 relative alle infrazioni del Codice della strada (per la presenza di veicoli in zone interdette) e altre 8 per circolazione di veicoli fuori dai percorsi stradali o in strade private.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa