Scout disperso a Fivizzano, ritrovato in serata

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono stati attivati ieri sera per la ricerca di un ragazzo disperso in Comune di Fivizzano, nella zona del vallone dell’inferno, vicino agli impianti da sci del Passo del Cerreto.

Sul posto oltre ai VVF intervenuti anche con personale dei nuclei TAS (Topografia Applicata al Soccorso), cinofili e SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), anche personale del SAST e del Soccorso Alpino dell'Emilia Romagna.

Il ragazzo, facente parte di un gruppo di scout, si era allontanato senza cellulare dal bivacco dove si trovava e non vi ha fatto rientro.

Nella tarda serata il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni e ricongiunto al gruppo di scout.